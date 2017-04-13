Музей истории Мурманского морского торгового порта преобразился

14 Апреля 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - Недавно смонтированные на сверхтонких светодиодных панелях архивные и современные фотографии порта, позволяют по-новому взглянуть на музейную экспозицию.

Теперь 37 фотопанно музея истории ММТП в новом световом оформлении смотрятся особенно эффектно, создают ощущение присутствия на причалах морской гавани и погружения в историческую эпоху.

Напомним, что музей истории ММТП открылся рядом со зданием Морского вокзала в дни векового юбилея старейшего предприятия областного центра в сентябре 2015 года, и за это время небольшую экспозицию посетили несколько тысяч мурманчан и гостей города.