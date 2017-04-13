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Жизнь в Мурманске


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Главная » Культура » Россия отказалась от участия в «Евровидении-2017»
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 13:06

Россия отказалась от участия в «Евровидении-2017»


РОССИЯ/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет принять участие в международном конкурсе «Евровидение-2017». По сообщению «Интерфакса» из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Юлию Самойлову «Первый канал» не будет транслировать конкурс в этом году.

Россия выбрала для участия в «Евровидении-2017» певицу Юлию Самойлову с песней «Flame is Burning». Она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. 22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины. Следом EBU предложил участвовать Самойловой в конкурсе «Евровидение» дистанционно, либо изменить выбранного артиста на такого, который мог бы законно выехать в Украину на время его проведения. Но «Первый канал» отклонил предложение EBU, заявив, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом.

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