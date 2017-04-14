Областной конкурс инклюзивного творчества детей и подростков пройдёт в Мурманске

14 Апреля 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/14 апреля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 21 и 22 апреля пройдет областной конкурс инклюзивного творчества детей и подростков «Возьмемся за руки, друзья!».

Главная идея конкурса - это творчество без границ, общение единомышленников. На протяжении восьми лет «Возьмемся за руки, друзья!» был фестивалем, объединявшим ребят с ограниченными возможностями здоровья. Затем руководители коллективов стали чаще использовать инклюзивный подход в своей работе. В ДК Кирова родилась идея провести конкурс инклюзивного творчества, в котором будут представлены совместные номера «особенных» детей и детей, не имеющих никаких ограничений.

В конкурсе примут участие творческие коллективы, осуществляющие инклюзивный подход из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Заполярного, Снежногорска, Полярного и многих других.

21 апреля в 15:00 состоятся конкурсные просмотры в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр», «Танцы на колясках» и «Жестовое пение», а 22 апреля в 15:00 – гала-концерт областного конкурса «Возьмемся за руки, друзья!».

Все участники будут награждены памятными дипломами и сувенирами, а победители в каждой номинации и возрастной группе - дипломами I, II и III степени.