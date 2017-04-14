В ДК Кирова подведут итоги детско-юношеского фотоконкурса «Край, в котором мы живем»

14 Апреля 2017 года, 14:58

МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 22 апреля в 14:00 состоится церемония открытия фотовыставки и награждение победителей областного детско-юношеского фотоконкурса «Край, в котором мы живем».

В конкурсе приняли участие фотоклубы, детско-юношеские фотостудии и отдельные авторы из Мурманска, Полярного, Снежногорска, Апатитов и Раякоски. 37 авторов в возрасте от 7 до 17 лет представили 74 работы на тему «Традиционная народная культура Кольского Заполярья» в номинациях «Одиночные фотографии» и «Серия фотографий».

В рамках фотоконкурса будет организована творческая лаборатория «Отражение» на тему «Особенности и секреты съемки дикой природы. Природа Арктики». Занятие проведет Лауреат международного фотоконкурса «Золотая черепаха» фотограф Дмитрий Дешевых.

Все конкурсанты будут награждены дипломами. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории, а также специальные дипломы.