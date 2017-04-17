Расцарапанный Lamborghini как предмет искусства

17 Апреля 2017 года, 17:39

Царапать чужие машины, да и вообще специально портить чужое имущество — это ужасно. Но только не тогда, когда это вопрос современного искусства.

Газета Daily Mail рассказала о необычном арт-перформансе, который устроил норвежский художник Долком Лундгрен в Музее современного искусства в датском Орхусе. В рамках проекта «Ни один человек не является островом» Лундгрен предложил всем желающим прийти в музей и в буквальном смысле расцарапать суперкар Lamborghini Gallardo черного цвета, стоимостью в $170 000.

Желающих внести свой вклад в современное искусство оказалось немало. Судя по фотографиям Lambo, некоторые посетители не ограничивались надписями. На кузове и даже колесных дисках итальянского суперкара встречаются рисунки, имена людей, клички домашних животных, цифры, смайлики, сердечки, геометрические фигуры... А самым первым, что было нацарапано на автомобиле, оказалось слово «Skoda».

Дав возможность поиздеваться над авто, художник тем самым хотел показать, что каждое действие человека оставляет след в обществе и оказывает на него всяческое влияние. Акция продлилась в течение трех недель, после чего черный Lambo был объявлен законченным арт-объектом. Полюбоваться автомобилем в музее, но уже без царапания можно до сентября. Потом Лундгрен перевезет эту «жертву современного искусства» к себе в гараж.

Видео расцарапанного Lambo: