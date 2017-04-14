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Главная » Культура » Вторая книга цикла «Севрыба»
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 11:37

Вторая книга цикла «Севрыба»

11 2САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня (13-14 апреля) в Санкт-Петербургском печатном агентстве «Феникс» сшиваются последние экземпляры книги под названием «Мурмансельдь-Мурманрыбпром». Это вторая книга цикла «Севрыба» международной серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР».

Книги этой серии издаются последние десять лет и рассказывают о флотах бывших ВРПО: «Дальрыба», «Азчеррыба», «Севрыба», «Запрыба». Издания подарочные и красочно оформлены, содержат множество иллюстраций. Уже вышли в свет тома о тружениках «Камчатрыбпрома», рыбаках Севастопольского рыбопромышленного объединения «Атлантика» и китобоях Одесской «Антарктики», о работниках рыболо-вецкий предприятий юга нашей страны.

В цикле «Севрыба» первой стала книга «Тралфлот», рассказывающая о рыбных промыслах на Севере царской России, о зарождении тралового лова в Баренцевом море, о создании базы рыболовного флота на берегах незамерзающего Кольского залива и становлении старейших в стране Архангельского и Мурманского траловых флотов (данное повествование охватывает период до конца 1940-х годов).

С 1949 года ведет свой отсчет второй крупнейший на Севере флот – Мурмансельдь. Новая книга рассказывает об организации и становлении специализированного сельдяного флота Северного бассейна, открытии и освоении дальних промысловых районов. В ней приведены биографические данные организаторов рыбного хозяйства Севера, первых капитанов, которые вывели свои суда на промысел в Мировой океан. Публикуются очерки о них, воспоминания рыбаков-ветеранов.

С 1977 года Мурмансельдь приобретает новый статус и новое имя — рыбопромышленное объединение «Мурманрыбпром» (в 1976 году — «Мурманрыбфлот»). Именно тогда, в середине семидесятых, с вводом ограничительных 200-мильных государственных экономических зон, осваивались новые промрайоны для океанического флота, лов и переработка нетрадиционных для северян видов рыб. В новой книге рассказано о том, как работал флот в те годы, а также во времена перестройки и «лихие девяностые». В общей канве общебассейновых проблем читатель сможет дать оценку этапам деятельности Мурманрыбпрома — одного из основных рыбодобывающих флотов Се-верного бассейна.

Автором-составителем книг цикла «Севрыба» стал Виктор Георги, который во второй половине 1990-х годов руководил редакцией еженедельника «Рыбный Мурман».

«Спонсором издания новой книги выступил Союз рыбопромышленников Севера. Я очень надеюсь, что издание станет подарком для наших рыбаков-ветеранов, внесших существенную лепту в развитие Мурманска, в упрочение славы бывшей рыбной столицы СССР. Мурманчане, от-метившие в 2016 году 100-летие родного города, должны знать имена этих людей, историю одного из основных рыбодобывающих флотов Севера.

Готовятся к изданию и новые тома серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» цикла «Севрыба». На очереди третья книга – «Севрыбхолодфлот». Могу сказать, что готова чистовая рукопись будущей книги, которая, воз-можно, увидит свет уже в текущем году. Но впереди еще много работы, и моей главной целью является подготовка и издание нескольких томов о тружениках Мурманского тралового флота второй половины ХХ века. В 2020 году страна отметит знаменательную дату: 100-летие начала государственного тралового промысла в России. Тогда, сто лет назад, и зародился как Архангельский, так и Мурманский тралфлот. Сейчас активная работа по созданию рукописи книги о ветеранах-тралфлотовцев ведется на сайте – История рыбной отрасли Севера», - рассказал «Би-порту» Виктор Георги.

25 апреля в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация его двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без», в котором, как пишет сам автор, «на фактических материалах газеты «Рыбный Мурман» рассказывается о том, с чем труженики Северного бассейна вошли в перестройку и кто, вольно или невольно, развалил рыбопромышленный комплекс Северо-запада России, превратив его во второстепенные полукриминальные промыслы». Надеемся, что мурманчане смогут побывать и на презентации новых книг серии «Капи-таны рыбного хозяйства СССР».

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