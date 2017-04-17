Концерт «Время выбрало нас» пройдет в ДК Кирова

17 Апреля 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 22 апреля в 17:00 состоится концерт «Время выбрало нас» ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

На сцене выступят и состоявшиеся артисты, и новички. Участники ансамбля порадуют зрителей многообразием современных танцевальных направлений: джаз, hip-hop, contemporary и многие другие.

Зрители увидят новые танцевальные номера, с которыми коллектив выступил на Международном конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки» в Сочи: «Солнечное настроение» и «Кусочек неба», «Колыбельная для ангела», «Ленточка в косе» и «Варенька», «Племя солнца» и «Импульсы времен». Напомним, в этом конкурсе «Форсаж» получил дипломы Лауреата.

Кроме того, в концертной программе примут участие цирк «Комплимент», студия эстрадной песни «Вернисаж», дуэт гитаристов и мурманский хореограф Павел Новиков.