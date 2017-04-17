«Очаровашка-2017» живет в Коле

17 Апреля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ – В минувшую субботу, 15 апреля, в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова прошел областной конкурс среди девочек «Очаровашка-2017», посвященный 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского.

В нем приняли участие восемь юных конкурсанток из Мурманска, Колы, Полярных Зорей, Оленегорска и Туломы.

В конкурсе визитных карточек «Я приветствую всех вас…» девочки рассказали о себе, своих семьях и своих увлечениях. Во время этапа «Креативное ателье» конкурсантки показали наряды, изготовленные из подручных материалов. На сцену вышли Муха-Цокотуха, Жар-птица, Сорока и другие герои сказок Корнея Чуковского.

В творческом конкурсе «Когда сказка оживает, и происходят чудеса!» участницы проявили свои театральные способности в образе героев из сказок «Телефон», «Муха-Цокотуха», «Краденое солнце», «Айболит», «Мойдодыр», «Тараканище», «Бармалей» и «Федорино горе».

По итогам работы жюри каждой участнице была присуждена номинация. В номинации «Фантазия-2017» победу одержала Анастасия Скобелева из Кольского районного Центра культуры, в номинации «Умница-2017» - София Друзьева из Городского Дворца культуры Полярных Зорей, в номинации «Обаяние-2017» - Надежа Мирошникова из Туломского сельского Дома культуры, а в номинации «Рукодельница-2017» - Софья Болдовская из мурманского Дома культуры «Первомайский».

Эвелину Ильющиц из Туломского ДК наградили в номинации «Артистичность-2017», Алису Калмакову из ДК Полярных Зорей – в номинации «Улыбка-2017», а Елизавету Рыбакову из мурманской гимназии №2 – в номинации «Сказочница-2017».

Софья Лавриненко из оленегорского Центра культуры и досуга «Полярная звезда» была удостоена номинации «Очарование-2017» и по результатам интернет-голосования получила Приз зрительских симпатий.

Второй Вице «Очаровашка-2017» признали мурманчанку Елизавету Рыбакову, а Первой Вице «Очаровашка-2017» – Алису Калмакову из Полярных Зорей. Победительницей конкурса и обладательницей звания «Очаровашка-2017» стала Анастасия Скобелева из Кольского районного Центра культуры.