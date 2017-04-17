Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске

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Дорогие друзья, представляем балет-феерию «Спящая красавица» с участием солистов Государственного Академического Большого театра.
Спешите увидеть прекрасный балет П.И. Чайковского на либретто Мариуса Петипа по одноименной сказке Шарля Перро. Версия была признана выдающейся, благодаря чему балет занял достойное место среди мировых шедевров искусства.
27 и 28 апреля в 19:00 в Мурманском областном драматическом театре (бывший к/т "Атлантика"): г. Мурманск, Кольский проспект, дом 131А.
Телефон кассы: (8152) 520-522