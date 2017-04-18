Областной конкурс танцев народов России «Душа России» состоится в Мурманске

18 Апреля 2017 года, 13:37

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 23 апреля пройдет областной конкурс танцев народов России «Душа России».

В нем примут участие 35 самодеятельных хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования и национально-культурных центров из Мурманска, Оленегорска, Полярного, Кировска, Снежногорска, Заозерска, Кандалакши, Полярных Зорей, Североморска, Гаджиево, Колы, Ковдора, Никеля, Заполярного, поселков Молочный, Умба, Верхнетуломский, Зеленоборский и села Ловозеро.

В номинации «Народный/национальный танец» в 10:00 начнутся конкурсные выступления «Заплетись мой хоровод», в 11:45 - «Мурманский перепляс». В номинации «Стилизация народного/национального танца» в 13:30 конкурсанты представят номера в отделении «Русская мозаика», в 15:15 – «Веселые вертушки». В 16:45 состоятся конкурсные просмотры «Дыхание Севера» в номинации «Танцы народов Севера». Награждение победителей состоится в 18:00.

Всем коллективам вручаются Дипломы за участие. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, Гран-при, специальными дипломами в каждой номинации по возрастным категориям.