В Мурманске пройдут первые научные чтения

18 Апреля 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В четверг, 20 апреля, на базе областного краеведческого музея пройдут первые научные чтения «Кольский Север на переломе эпох». Главная цель – перевести тему столетия Великой русской революции из плоскости политической в плоскость научную.

В августе 2016 года Марина Ковтун дала поручение комитету по культуре и искусству Мурманской области о проведении ежегодных научных встреч в формате круглого стола. В рамках исполнения поручения комитет совместно с краеведческим музеем проработали и остановились на наиболее удобной форме проведения встреч – мурманские научные чтения.

«Такая форма предполагает проведение научных чтений в формате либо научно-практических конференций, если событие значимо, либо круглого стола, либо в любом другом формате удобном для краеведов, историков и культурно-образовательного сообщества», - сказал председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

В научных чтениях примут участие профессор Алексей Киселев, доктор исторических наук Андрей Михайлов, представители музейного и библиотечного сообществ.

Кроме того, 19 апреля в краеведческом музее будет представлена передвижная выставка Государственного центрального музея современной истории России «Революционный 1917. Документы свидетельствуют». Из фондов музея представят более двухсот подлинных экспонатов: вещи, документы, фотографии, которые принадлежат революционной эпохе. Мурманчане увидят эту выставку первыми.

«Мы сознательно отказались от какого-либо идеологического подхода, потому что это, наверное, самая кровоточащая тема в отечественной истории. Когда заходит тема о революции сразу вспыхивают споры. Мы решили пойти от экспонатов, то есть это вещи, которые передают дух эпохи. Это наша история, и эту историю мы должны знать», - сказал заведующий экспозиционно-выставочным отделом Государственного центрального музея современной истории России Александр Ильин.