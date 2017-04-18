В Мурманске пройдет фестиваль «Птица Баренц-2017»

18 Апреля 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске снова пройдет «Птица Баренц» - международный фестиваль, главная цель которого – обмен опытом и создание единого культурного пространства для жителей Баренц-региона.

Уже третий год подряд фестиваль на несколько дней превращает Мурманск в центр культурной жизни Севера, собирая на своих площадках лучших художников, музыкантов, артистов и просто неравнодушных к творчеству людей из России, Скандинавии и других стран.

С 22 по 29 апреля в Мурманске будут проходить международные выставки, дискуссии, концерты, спектакли, перфомансы, кинопоказы и встречи с деятелями искусства. Также фестивальная программа объединит и другие города области, среди которых Кировск и Апатиты.