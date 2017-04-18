Звезда мирового джаза Макс Ионата приедет в Мурманск

18 Апреля 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Областная филармония 20 апреля в 18:30 приглашает всех поклонников джаза на концерт квартета звезды мирового джаза Макса Ионата (Италия).

В составе квартета Макс Ионата (тенор-саксофон), Наталья Скворцова (фортепиано), Марко Пичирилло (контрабас) и Александр Боженко (барабаны).

Последние 10 лет Макс Ионата считается одним из крупнейших итальянских саксофонистов на современной международной джазовой арене. Как бэнд-лидер и сайдмэн, Ионата учувствовал в записи более чем 70 альбомов с ведущими джазовыми музыкантами планеты в США и в Европе, получил признание по обе стороны океана. Макс успел побывать с концертами практически на всех континентах. Его называют саксофонистом, открывшим новые границы в джазе.

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