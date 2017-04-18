Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»

18 Апреля 2017 года, 15:35

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - Мужское вокальное трио «Реликт» вновь в Мурманске! Вот уже более 25 лет оно покоряет мир своей задушевной песней и «высоким слогом русского романса». Всех поклонников этого замечательного коллектива филармония приглашает 8 мая в 17 часов на концерт «Споемте, друзья...».

«Реликт» – это Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор), Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара) и Алексей Леонов (баритон, гитара).

«Реликт» – это безупречный музыкальный вкус, чистота тона и талантливое исполнение.

В программе - песни военной тематики - песни кино, популярные песни Баснера, Эшпая, Блантера, Хренникова и многих других советских композиторов.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии на пр. Ленина, д.67, тел. 8152 (45-08-67), на сайте филармонии, а также на официальной страничке Вконтакте.