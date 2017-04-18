Цирк «Комплимент» привез дипломы Лауреата

18 Апреля 2017 года, 16:15

АПАТИТЫ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В городе Апатиты 16 апреля народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова принял участие в фестивале-конкурсе циркового искусства «Циркачонок» в рамках XXIV межмуниципального фестиваля детского творчества «ОВАЦИЯ-2017».

Мурманские цирковые артисты показали высокое мастерство и профессионализм. Участники коллектива были удостоены диплома Лауреата I степени в номинации «Жонглирование» за номер «Соло-жонглер», дипломов Лауреата I и III степеней в номинации «Эквилибристика» за номера «Эквилибристы на катушках» и «Эквилибр на шаре».

По итогам выступлений мурманский цирк «Комплимент» наградили дипломом Лауреата I степени. Режиссеру Татьяне Алексеевне Савельевой и балетмейстеру Юлии Александровне Максименко вручили благодарственные письма за отличную подготовку участников фестиваля - конкурса.