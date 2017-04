Норвежский режиссер Тор Бренне приедет в Мурманск

19 Апреля 2017 года, 11:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – В рамках второй части тура «Films From The North» Мурманск и Апатиты посетит норвежский режиссёр Тор Бренне.

Тор Бренне – режиссёр фильмов и музыкальных клипов, в которых поднимает и анализирует человеческие сюжеты. Его работы поддерживали такие издания, как Pitchfork, Nowness, Vice и NBC New York. Среди его наград – «Лучший режиссер» Nordic Music Video Awards 2015, самая престижная награда за лучшее музыкальное видео на Norwegian Short film Festival и другие.

В программе «Films From The North» 2017 года – короткометражный фильм «Рестрикторама» Тора Бренне. В Апатитах его можно будет увидеть 26 апреля в кинотеатре «Полярный», в Мурманске – 27 апреля в кинотеатре «Мурманск» во время фестиваля «Птица Баренц».

Программа короткометражного кино «Films from the North» будет представлена в рамках норвежского кинофестиваля «Tromsø International Film Festival». В прошлом году TIFF представлял в России пять короткометражек, объединенных темой «GAMES THEY PLAY» – «Люди и игры, в которые они играют везде».