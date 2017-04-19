725 млн рублей было израсходовано на культуру Мурманской области в 2016 году

19 Апреля 2017 года, 13:41

МУРМАНСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов рассказал на заседании коллегии о результатах деятельности ведомства за 2016 год.

Деятельность комитета в 2016 году проходила в соответствии с основами государственной культурной политики и исходя из целей и задач, поставленными Правительством Мурманской области. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Для достижения целей и решения задач комитетом было израсходовано 725 млн рублей. Охват детей художественным образованием в области составляет более 12% - это четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. В регионе в 2016 году действовало 10 областных и 287 муниципальных культурных учреждений.

«В прошлом году, как и в предыдущие годы, особое внимание было уделено укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Медленно, но верно вопросы проведения капитальных ремонтов стали решаться. На региональном и муниципальном уровнях выделяются финансовые средства для модернизации учреждений. За последние пять лет на эти цели израсходовано более одного миллиарда рублей», - сказал Сергей Ершов.

В 2016 году комитетом не было допущено номинальное снижение заработной платы по сравнению с уровнем прошлого года. Среднемесячная зарплата работника учреждения культуры составила 33 487 рублей. Однако целевой показатель в масштабах области достигнут не был.

Одной из приоритетных задач на 2016 год было празднование столетия основания города Мурманска. Эта задача была также реализована. Все мероприятия в рамках плана подготовки проведения празднества проведены на высоком организационном и творческом уровне.

«Настоящими событиями региональной культурной жизни стали премьера спектакля областного драматического театра «Мурманск. Признание в любви... Голоса родного города» и завершение реконструкции областной филармонии», - сказал Сергей Ершов.