«Птица Баренц» выходит на улицы

19 Апреля 2017 года, 14:23

МУРМАНСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – с 22 по 29 апреля Мурманск станет основной площадкой международного культурного фестиваля «Птица Баренц-2017». Этот фестиваль впервые он был организован в 2015 году, а основная его идея – пересечение культур.

«Для себя мы рассматриваем две цели проведения «Птицы Баренц». Первая – это знакомство, развитие и налаживание связей, ведь фестиваль – это площадка для артистов, которые могут показать себя и обменяться опытом, придумать что-то новое. Вторая – фестиваль для местных жителей как получение удовольствия», – рассказал директор фестиваля Антон Шамшин.

В этом году фестиваль выходит в публичное пространство: его открытие состоится 23 апреля в сквере на улице Ленинградская и пройдет в формате дискуссии. Представители России, Норвегии и Финляндии обсудят важность и нужность проведения фестивалей в той или иной местности. Это необычный формат для «Птицы Баренц».

Среди самых важных событий Антон Шамшин отметил серию мероприятий на площадке Мурманского колледжа искусств. Крыльцо будет трансформировано в импровизированную сцену, где свои концерты, инсталляции и перфомансы представят артисты и художники из России, Норвегии, Дании, США и Франции. Это тоже один из крупных экспериментов.

Еще одно интересное мероприятие – роспись стен Мурманской областной научной библиотеки. Известный финский уличный художник EGS в течение недели будет работать в библиотеке по специальному эскизу, посвященному климатическим изменения в Баренц-регионе. Любой желающий может посмотреть на работу художника, а готовый результат будет представлен в день закрытия фестиваля, 29 апреля.

На концерте, посвященном завершению «Птицы Баренц», выступят перспективный столичный исполнитель Антоха МС и московская команда ½ Orchestra, которая уже не раз представляла Россию на международных фестивалях. Хедлайнером вечера станет норвежская саамская певица Elle Marja Eira, подготовившая специальную музыкальную программу и видеоряд. Это будет самое крупное завершение фестиваля по длительности и по количеству участников.

В этом году фестиваль пройдет не только в Мурманске: в Апатиты в рамках второй части тура «Films From The North» приедет норвежский режиссёр Тор Бренне, а в Кировске состоится концерт русско-норвежского коллектива KammerRomanse.

Всего в рамках фестиваля «Птица баренц» пройдет около 40 мероприятий, в которых примут участие до 150 человек из России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, США, Австрии и Франции. Всего в этот раз ожидается до 9000 посетителей. Антон Шамшин подчеркнул, что с каждым годом на фестиваль приезжает все больше гостей из-за рубежа.

«На фестивале каждый для себя что-то найдет, – сказал директор «Птицы Баренц». – Для кого-то главным событием станет роспись стен в библиотеке, потому что это необычно, кто-то выделит для себя то, что много мероприятий в этот раз на улице, а кто-то фанат концертов. Наверно, это и есть самое главное».

С программой «Птицы Баренц-2017» можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.