В Мурманской области планируют развивать негосударственный сектор культуры

19 Апреля 2017 года, 15:12

МУРМАНСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - На заседании коллегии комитета по культуре и искусству Мурманской области обсудили основные задачи на 2017 год. Однако прежде председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов отметил ряд нерешенных проблем. К системным проблемам по-прежнему относится несоответствие материально-технического оснащения учреждений культуры современным требованиям, включая вопрос обеспечения доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения. Наблюдается дефицит и старение квалифицированных кадров. Отмечается незаинтересованность муниципальных образований в проведении работ по оформлению права собственности на объекты культурного наследия, расположенных на территории муниципалитета.

«Отсутствие оформленного, установленного права собственности на объекты культурного наследия не позволяет эффективно исполнять собственные полномочия муниципальных образований, что приводит к ухудшению состояния объектов и угрожает их утрате», - сказал Сергей Ершов.

Одной из главных задач, стоящих перед комитетом на 2017 год, станет развитие негосударственного сектора услуг в сфере культуры. Это предполагает, что областные и муниципальные учреждения культуры будут на общих основаниях с другими частными организациями культуры участвовать в конкурсных процедурах на права оказывать, например, работу обеспечения деятельности клубных формирований.

«Для того чтобы государственные и негосударственные организации могли иметь одинаковый доступ к бюджетным средствам, органам местного самоуправления следует пересмотреть механизмы финансирования сферы культуры из муниципального бюджета. Администрации необходимо будет определить тот круг мероприятий, услуг, работ и их стоимость проведения, финансирование которых будет осуществляться за счет предоставления субсидий на конкурсной основе среди учреждений культуры всех форм собственности», - сказал Сергей Ершов.