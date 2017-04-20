В Мурманске покажут лучшее из скандинавского дизайна

20 Апреля 2017 года, 18:10

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Через три дня в Мурманске пройдет торжественное открытие выставки «Золотое поколение». В Областном краеведческом музее будут показаны фотографии финской архитектуры, одежды и предметов мебели начиная с 1930 и заканчивая 1960 годами. Именно это время признано лучшим в истории дизайна Финляндии. Данная экспозиция и раньше оценивалась российским зрителем. Она является частью коллекции, которая с начала 2016 года выставляется в Эрмитаже Санкт-Петербурга.

Норвежское виденье будет представлено на другой выставке – «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Посетители смогут познакомиться с примерами, созданными за последние 100 лет. Среди множества работ члены жюри отобрали 30, соответствующих необходимым критериям. Целью проекта стало показать разнообразие дизайна, который проявлялся в оформлении упаковки, мебели, дома или предоставляемых услугах.

«На открытии выставок гости смогут посмотреть несколько короткометражных фильмов о финской архитектуре и прослушать лекцию «Социальная роль и маркетинговая функция норвежского дизайна» Елены Анатольевны Феденевой», – рассказали в краеведческом музее.

Напомним, что показ состоится в рамках фестиваля «Птицы Баренц», чьи организаторы в этот раз создают акцент на публичном пространстве и городских улицах.