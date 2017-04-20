На выставке «Пасхальный перезвон» в Мурманске ожидается более 15 тысяч посетителей

20 Апреля 2017 года, 16:34

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ – Более 15 тысяч посетителей ожидается на выставке «Пасхальный перезвон», которая проходит в Мурманске 20-24 апреля. Участие в мероприятии принимают около 60 участников из 29 регионов России, а также из Греции и Украины. Об этом Nord-News рассказала Оксана Максимова. Для жителей и гостей города подготовлен показ православных фильмов, общение с представителями духовенства и мастер-классы по изготовлению пасхальных подарков.

«У нас представлена церковная утварь, свечи, иконы, кольца и крестики освещённые. Кроме того, можно просто побеседовать с представителями монастырей и храмов. На ярмарке можно приобрести то, чего нет в Мурманске, - рассказала Оксана Максимова.