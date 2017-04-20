В Архангельске появился музей северной козули

АРХАНГЕЛЬСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В Архангельске открылся музей легендарному северному прянику. Пресс-центр Правительства Архангельской области сообщает, что творческой мастерской «Архангельский пряник» удалось подобрать для музея северной козули прекрасные экспонаты – настоящие шедевры этого вида народного художественного творчества.
Руководитель «Архангельского пряника» Юлия Попова на экскурсии по экспозиции рассказала, что отличительной чертой традиционной козули является тонкая сахарная нить, пряник не должен быть полностью залит глазурью.
Представители турбизнеса Поморья уверены, что желающих познакомиться с «вкусным» музеем будет достаточно.