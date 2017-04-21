В Североморске отпразднуют 66 лет со дня основания города

21 Апреля 2017 года, 14:30

СЕВЕРОМОРСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В субботу, 22 апреля, в Североморске состоятся народные гулянья «Город, в котором хочется жить!», посвященные празднованию 66-й годовщины со дня образования города. Праздник пройдет на Приморской площади и в Сафоново. Об этом сообщает пресс-секретарь ЗАТО города Североморск.

В программу праздника вошли праздничное шествие «С днем рождения, любимый город!» и флэш-моб «Этот город - самый лучший город на земле». На площади будут организованы торговая ярмарка, детские игровые аттракционы, батуты, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, фотосалон. В ходе мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению весенних сувениров. На празднике будут работать несколько интерактивных площадок. В рамках народного гулянья состоится театрализованная концертная программа «Идет по городу Весна!» с участием Прохора Шаляпина, творческих коллективов Североморска и Мурманска.

В преддверии праздника неравнодушные жителей города совместными усилиями собрали 233 тысячи рублей на создание сквера «Народный». Все деньги были переведены на специально созданный бюджетный расчетный счет.