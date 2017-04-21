Спектакль «Rock-n-roll на закате» покажут в Мурманском драматическом театре

21 Апреля 2017 года, 12:33

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном драматическом театре 22 апреля состоится премьера спектакля «Rock-n-roll на закате». Начало в 19:00.

Лирическую комедию «Rock-n-roll на закате» поставил по пьесе Михаила Хейфеца заслуженный артист России Александр Водопьянов. В спектакле всего два актера – сам Александр Водопьянов и заслуженная артистка России Елена Царева.

«Это история двух зрелых людей. У них возраст заката, пора подсчитывать, что сделано, доживать последнее время – и, желательно прожить его хорошо. Человеку не хочется просто так сидеть, заниматься обыкновенным стариковским делом, поэтому возникает рок-н-ролл, который требует жизни, темперамента. Спектакль о людях, в которых остались силы и желание жить», – рассказал Водопьянов.

Второе действующее лицо комедии, Елена Царева, признается, что образ своего персонажа ей пришлось искать «на улице и в общественном транспорте», так как сама она одиночества не чувствует.

«Для меня это второй опыт на двух актеров, но здесь должна быть та мера общения со зрителем, как будто подсмотрено в замочную скважину. Это и тяжеловато, и интересно. А сам спектакль добрый, тут можно и посмеяться, и погрустить, и каждый найдет в нем что-то свое», – говорит артистка.

Премьера спектакля приурочена к юбилею заслуженного артиста. Юбилейный вечер состоится 23 апреля в 18:00.

«Можно сделать масштабный спектакль и быть там маленьким зернышком. А на малой сцене нужно быть органичным, правдивым и знать, что делаешь. Врать нельзя. В спектакле нас двое, а я еще и два раза, так что для меня это двойной подарок на юбилей», – считает Водопьянов.