Коми-ижемский ансамбль «Рытья Кыа» едет на гастроли по области

21 Апреля 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 25 по 27 апреля состоятся гастрольные выступления народного самодеятельного коллектива коми-ижемского фольклорного ансамбля «Рытья Кыа» из села Краснощелье.

С коми-ижемского языка название коллектива переводится как «Вечерняя заря». В 2016 году фольклорный коллектив отметил своё 30-летие. Ансамбль по праву является визитной карточкой села Краснощелье. Его участники бережно хранят культурное наследие, которое было передано им предками.

В репертуаре ансамбля песни на языке коми, игры, хороводы, концертные театрализованные программы в виде деревенских посиделок с непосредственным вовлечением зрителей.

25 апреля в 19:00 коллектив выступит с концертом в санатории «Лапландия» в Мурмашах.

26 апреля в 14:00 участники ансамбля проведут урок традиционной народной культуры для учащихся мурманской школы №58. Школьники узнают об истории появления коми-ижемцев на территории Мурманской области, познакомятся с культурой, традициями и обычаями народа.

В 18:00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова пройдет творческая встреча ансамбля «Рытья Кыа» с фольклорными коллективами Мурманска.

27 апреля в 14:00 урок традиционной народной культуры состоится в средней общеобразовательной школе №1 поселка Мурмаши.