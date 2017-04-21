Праздничный концерт в честь Дня Весны и Труда пройдет в ДК Кирова

21 Апреля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 28 апреля в 18:30 пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда.

В концертной программе примут участие коллективы ДК Кирова. Вокальный ансамбль «Ретро» исполнит песню «Хорошо», а цирк «Комплимент» покажет номер с обручами «Весеннее настроение». В исполнении вокального ансамбля «Орфей» прозвучит произведение «Цыганский романс», а студии эстрадной песни «Вернисаж» - песня «Город тает».

Творческие номера подарят ансамбль классического танца «Снежинка» из Центра дополнительного образования «Лапландия» и хор детской музыкальной школы №5 из Мурманска, вокальные ансамбли «Все звезды» и «Тоника», ансамбль эстрадного танца «Нон-стоп» из Североморска.