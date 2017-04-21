Акция «Славься, Мурманская область!» стартовала в Росляково

24 Апреля 2017 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 8 апреля по 28 мая проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В канун 79-летия Мурманской области ДК Кирова подарит концерты жителям Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В праздничных концертах примут участие творческие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и ДК Кирова.

В этом году открытие акции «Славься, Мурманская область!» прошло во Дворце культуры «Судоремонтник» района Росляково. Финалом акции станет концерт, который состоится в День рождения области – 28 мая в селе Териберка.

28 апреля в 14:00 в мурманской школе №58 выступят фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка» Дворца культуры им. С.М. Кирова, а учащиеся школы исполнят патриотические песни.

29 апреля в 17:00 в филиале Кильдинского городского Дома культуры в поселке Шонгуй выступит клуб авторской песни «Пять углов» ДК Кирова и ансамбль танца «Катюша».