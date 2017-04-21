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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Культура » Акция «Славься, Мурманская область!» стартовала в Росляково
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 10:40

Акция «Славься, Мурманская область!» стартовала в Росляково


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 8 апреля по 28 мая проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В канун 79-летия Мурманской области ДК Кирова подарит концерты жителям Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В праздничных концертах примут участие творческие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и ДК Кирова.

В этом году открытие акции «Славься, Мурманская область!» прошло во Дворце культуры «Судоремонтник» района Росляково. Финалом акции станет концерт, который состоится в День рождения области – 28 мая в селе Териберка.

28 апреля в 14:00 в мурманской школе №58 выступят фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка» Дворца культуры им. С.М. Кирова, а учащиеся школы исполнят патриотические песни.

29 апреля в 17:00 в филиале Кильдинского городского Дома культуры в поселке Шонгуй выступит клуб авторской песни «Пять углов» ДК Кирова и ансамбль танца «Катюша».

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