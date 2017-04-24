Конкурсы «Оглянись на жизнь сначала» и «Мы юности нашей верны» состоятся в Кировске на выходных

24 Апреля 2017 года, 17:00

КИРОВСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – В Кировском городском Дворце культуры 29 и 30 апреля пройдут два крупных мероприятия: областной смотр-конкурс хоров, ансамблей ветеранов труда и клубов ветеранов Великой Отечественной войны «Оглянись на жизнь сначала» и областной фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны».

В конкурсах примут участие хоры ветеранов труда, творческие коллективы и отдельные исполнители старше 55 лет из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Кировска, Колы, Мончегорска, Североморска, Полярного, Оленегорска и Ревды.

Творческие делегации представят вокальные и хореографические номера, сыграют на музыкальных инструментах и прочитают стихотворения. В рамках мероприятий пройдут концертные выступления на площадках школ, интернатов, библиотек Кировска и Апатитов.

29 апреля в 14:00 состоится конкурсный концерт областного смотра-конкурса «Оглянись на жизнь сначала». В 14:30 участники фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны» представят свои конкурсные номера, а 30 апреля в 14:00 состоится гала-концерт.

Все конкурсанты будут награждены дипломами участников, Лауреатов I, II и III степеней.