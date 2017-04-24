В Заполярье прошли фестивали саамской культуры

24 Апреля 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - На сцене большого зала Центра Культуры и Досуга «Полярная Звезда» города Оленегорска состоялся XXI фестиваль саамской музыки и культуры и XII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»). Участниками фестиваля стали творческие коллективы из Мурманска, Оленегорска, Колы, Ловозера, Ревды, Шонгуя, Териберки и Ёны.

Открыла праздничную программу музыкальная композиция Нины Афанасьевой и танцевальные зарисовки коллективов эстрадно-спортивного танца «Ювентус» и «Акварель». Коллектив театра саамских традиций «Эллманнт» представили зрителям композицию «Стихия«Солнце» и исполнили танец «Вытаптывание». Юные актеры представили сказки «Легенда о Куйве», «Мать Земля», «Гирвас озеро», «Сказку о любви», а также мини-театрализованные постановки по стихотворениям «Кораблик» и «Коазя». Саамская фольклорная группа «Елле» выступила с песнями и танцами под аккомпанемент баяна, а фольклорный коллектив «Чуввесь тассьт» и детский коллектив «Тирмесьюккс» из села Ёна порадовали гостей праздника танцем «Саамские узоры». Также в фестивале приняли участие детская фольклорная группа «Моайнас». В завершении фестиваля все участники получили дипломы и памятные сувениры от ГОБУ «Центр народов Севера».

Фото из группы «ВКонтакте»