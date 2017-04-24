В Мончегорске и Умбе откроются передвижные выставки о саамах

25 Апреля 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» в Умбе откроется передвижная выставка «Саамы – коренные жители Кольского полуострова». В экспозиции – информационные материалы и фотографии, рассказывающие о традиционных занятиях, истории и современной культуре коренных жителей нашего края. Выставка продлится до 31 мая.

Кроме того, с 26 апреля по 25 октября в Экологической библиотеке Мончегорска будет работать передвижная выставка областного краеведческого музея «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития». Редкие фотографии и плакаты из фондов музея познакомят с одним из самых труднодоступных регионов нашей планеты, его суровой и хрупкой природой. Посетители узнают о длинном и трудном пути освоения Арктики и вкладе России в изучение этого региона, роли Арктики на рубеже XX-XXI веков и дальнейших перспективах развития Севера.