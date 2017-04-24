Фольклорный ансамбль «Рытья Кыа» познакомит северян с культурой коми-ижемцев

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в 19 часов в Мурмашах стартуют гастрольные выступления коми-ижемского фольклорного ансамбля «Рытья Кыа». Коллектив выступит на сцене санатория «Лапландия». 26 апреля участники ансамбля проведут урок традиционной народной культуры для учеников мурманской школы № 58. Школьникам расскажут об истории появления коми-ижемцев на Кольском Севере и познакомят с культурой, традициями и обычаями народа. В этот же день в 18 часов в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится творческая встреча ансамбля «Рытья Кыа» с фольклорными коллективами Мурманска. Гастроли коллектива завершатся 27 апреля уроком традиционной народной культуры, который пройдет в школе №1 поселка Мурмаши.