Концерт, посвященный Международному дню танца, пройдёт в Мурманске

25 Апреля 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 30 апреля в 15:00 состоится концерт ансамбля танца «Радость» «Нам танец радость подарил!», посвященный Международному дню танца.

Хореографический жанр является одним из самых популярных и востребованных. Искусством танца увлечены и взрослые, и дети.

В концертной программе ансамбля будут представлены новые хореографические номера «Светит месяц», «Не хорош» и уже полюбившиеся постановки «Концертный вальс», «Волшебная поляна». Артисты, которые только начали знакомиться с танцевальным искусством, порадуют гостей концерта своими первыми выступлениями.