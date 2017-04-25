Фестиваль этнической музыки «Голос ветра» пройдет в Москве

25 Апреля 2017 года, 14:38

МОСКВА/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Рабочая группа по коренным народам Баренцева Евро-Арктического региона, Норвежский Баренцев секретариат совместно с фестивалем «Riddu-Riddu» проводят в Москве 28 апреля фестиваль этнической музыки «Голос Ветра».

В рамках норвежско-российского фестиваля состоится единственное выступление группы Golbma Jiena (Три голоса) – одной из самых молодых и ярких саамских групп в мире. Музыканты исполняют йойк – оригинальную саамскую музыку. Йойк считается одной из древнейших форм музыки в Европе. Творчество Golbma Jiena – это смесь традиционной саамской музыки и элементов электронной и поп-музыки.

Другой гость концерта – группа Noid – самобытный творческий коллектив из Карелии, исполняющий современную музыку без определенного стиля. Основой их композиций стала вепсская народная песня, получившая второе рождение в синтезе с элементами электронной музыки. В 2013 году группа получила премию Общества М. А. Кастрена (Финляндия) за лучшую современную аранжировку традиционной песни.

К участникам фестиваля присоединится Олит Тевлянаут – исполнительница горлового пения народов Севера (Чукотка). Ее выступления отличаются подлинностью и аутентичностью, а звуки природы, мастерски воссоздаваемые Олит, легко перенесут слушателей в бескрайнюю тундру.