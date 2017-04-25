В Североморске пройдет выставка картин Павла Рыженко

СЕВЕРОМОРСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - На следующей неделе, 3 мая, в Духовно-просветительском центре Североморской епархии откроется выставка исторических картин художника Павла Рыженко «Духовные вехи России». Заслуженный художник России Павел Рыженко является представителем «классического русского реализма». Свое творчество он посвятил истории России. В последние годы своей жизни Павел Рыженко создал множество масштабных живописных произведений, посвященных Куликовской битве, Сергию Радонежскому, эпохе царя Николая II, русской истории и нашим святым.