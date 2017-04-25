Виктор Георги презентовал свою книгу «Рыбный Мурман в кавычках и без»

25 Апреля 2017 года, 20:15

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги «Рыбный Мурман в кавычках и без» известного журналиста Виктора Георги. На встречу с писателем были приглашены ветераны флотов, рыбопромышленники, историки, краеведы и журналисты газеты «Рыбный Мурман». Виктор Георги работал сначала корреспондентом, а затем главным редактором еженедельника «Рыбный Мурман», последний номер которого вышел в свет весной 2000 года.

Книга Виктора Георги представляет собой двухтомное издание. Автор по фактическим материалам газеты «Рыбный Мурман» воссоздает панораму социально-экономической, политической жизни региона в самый важный и драматичный период развития нашей страны, период последней четверти XX века, в котором довелось жить и работать многим северянам. Второй том издания – рассказ о том, как входили в перстройку, пытаясь остаться «на плаву», крупнейшие флота и предприятия отрасли: «Мурманрыбпром», «Севрыбпромразведка», судоверфь и рыбокомбинат. Виктор Георги рассказывает о специалистах рыбной отрасли, моряках, рыбаках, ветеранах и журналистах газеты «Рыбный Мурман».

«Я очень рад этому событию. Может быть, немножко корявое название «Рыбный Мурман в кавычках и без», которое не сразу воспринимается на слух. Но когда я закончил работать над книгой, я понял, что, действительно, название очень точное. Рыбный Мурман в кавычках — это редакция газеты «Рыбный Мурман», а без кавычек - это предприятие нашего северного рыбопромыслового бассеина», - сказал Виктор Георги. Он также подчеркнул, что книга написана и осмыслена им технически, но по сути она создана сотнями авторов газеты «Рыбный Мурман».

Кроме книги «Рыбный Мурман в кавычках и без», Виктор Георги сейчас работает над циклом книг «Севрыба» международной серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР», которые выпускаются последние десять лет. Им уже написано две книги «Тралфлот» и «Мурмансельдь-Мурманрыбпром».