Фестиваль Птица Баренц в Jazz&Blues Cafe

26 Апреля 2017 года, 10:41

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - В эту среду 26 апреля в клубе Ледокол отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Jazz&Blues Cafe обещает быть очень «горячим». Всего четыре коллектива примут участие в этом вечере. В музыкальную историю вечера нас пригласит трио BomJee, выступление которого подготовит нас ко встрече со специальными гостями вечера участниками фестиваля ПТИЦА БАРЕНЦ группой Peggy Lee Tribute, в которой играют финские и русские музыканты. Обновлённый состав Quint Dance исполнит уже обновлённую программу, а группа «Космический Стас» порадует всех виртуозным исполнением хорошо всем известных инструментальных и вокальных композиций.