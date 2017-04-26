Норвежский писатель Рой Якобсен встретится с мурманчанами

26 Апреля 2017 года, 15:13

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - В четверг, 27 апреля в 17:30 в рамках культурного фестиваля «Птица Баренц» состоится литературная встреча с норвежским писателем Роем Якобсеном. Мероприятие пройдет в Мурманской областной научной библиотеке. В этот же день в 10 часов состоится встреча Роя Якобсена со студентами МАГУ.

Рой Якобсен – классик скандинавской литературы, автор двадцати книг, переведенных на разные языки, включая русский. Он является лауреатом многочисленных литературных премий. Творчество писателя отличает универсальность: Рой Якобсен одинаково талантлив как в создании коротких рассказов, так и в написании романов на исторические темы.

Встреча с писателем будет проходить на норвежском языке с последовательным переводом на русский. Ведущая вечера – известный мурманский филолог Ольга Пожидаева. Читатели смогут задать Рою Якобсену вопросы и получить автограф.

В рамках международного фестиваля «Птица Баренц-2017» на культурных площадках города Мурманска так же проходят многочисленные выставки, концерты, спектакли, перфомансы, кинопоказы и встречи с деятелями искусства. Всего в мероприятии принимают участие до 150 человек из России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, США, Австрии и Франции.

Сегодня пять музыкантов из России и Финляндии выйдут на одну сцену, чтобы погрузить клуб «Ледокол» в атмосферу Чикаго 40-60-х годов.