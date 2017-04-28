Филипп Киркоров отмечает юбилей

РОССИЯ/30 апреля/БИ-ПОРТ- Президент России Владимир Путин поздравил певца, народного артиста России Филиппа Киркорова с 50-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — говорится в телеграмме главы государства.
Король российской эстрады отметит свой 50-й день рождения грандиозным концертом в Кремлевском Дворце. СМИ сообщают, что торжественное выступление юбиляра завершится праздничным банкетом, который украсит торт весом в 400 килограммов.