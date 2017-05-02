Военнослужащие Северного флота продолжают читать русскую классику по радио

02 Мая 2017 года, 18:40

РОССИЯ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Военнослужащие Северного флота продолжают принимать участие в проекте «В море, значит – дома». В эфире «Радио России» североморцы читают фрагмент классического произведения Ивана Гончарова «Фрегат «Паллада».

Проект стартовал 28 апреля, первый отрывок романа зачитывал командующий Краснознамённым Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Завершится чтение североморцев 26 июня. В ведомстве отмечают, что военнослужащие Северного флота с большим энтузиазмом и воодушевлением приняли участие в записи этого уникального проекта, а среди участников было немало военнослужащих по призыву.

Напомним, что фрагменты, записанные силами Северного флота, выходят в эфир во время плановых выпусков передачи по будням в 19:50, а также будут доступны на сайте «Радио России».