Капремонт в Доме культуры в Междуречье попал в плановый график работ

03 Мая 2017 года, 10:22

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Капитальный ремонт Дома культуры в Междуречье вошёл в плановый график работ, об этом на оперативном совещании замгубернатора области Алексея Тюкавина с руководителями исполнительных органов власти и главами администраций муниципальных образований сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Корректировка сроков была вызвана недобросовестностью предыдущего подрядчика, однако сейчас объект был включен в график. По словам Лихолата, ремонт ДК в Междуречье регулярно контролируется районной и сельской администрациями и специалистами регионального управления капитального строительства. Сейчас администрации района необходимо сформулировать новые стоимость и срок исполнения работ.

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