Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, пройдет в ДК Кирова

03 Мая 2017 года, 17:06

МУРМАНСК/ 3 мая/ Б-ПОРТ – В преддверии Дня Великой Победы 5 мая в 18:30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится праздничный концерт.

В знак благодарности за мирное небо над головой заполярные артисты исполнят свои лучшие танцевальные и вокальные номера: североморский ансамбль «Мастерок» и мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» подарят хореографическую композицию «Катюша», участники вокального ансамбля «Цветные сны» прочитают стихотворения. Песня «Спасибо!» прозвучит в исполнении коллектива эстрадной песни «New stars» из Мурманска и вокального ансамбля «Прямая связь» из Североморска.

В концертной программе примут участие ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль бального танца «Ониона» мурманского Дворца культуры, ансамбль классического танца «Снежинка» центра «Лапландия», североморский хореографический ансамбль «Каблучок» и солисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, Екатерина Ефремова из Мурманской областной филармонии и народный артист России Игорь Шипков из Санкт-Петербурга.