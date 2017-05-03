Концерты в рамках акции «Славься, Мурманская область!» состоятся в Мурманске

03 Мая 2017 года, 17:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 8 апреля по 3 июня проводит традиционную культурно-художественную акцию «Славься, Мурманская область!».

В канун 79-летия Мурманской области ДК подарил концерты жителям Мурманска, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой. В них принимают участие творческие коллективы ДК Кирова и муниципальных культурно-досуговых учреждений.

В этом году открытие акции прошло во Дворце культуры «Судоремонтник» района Росляково. Финалом акции станет концерт, посвященный Дню рождения области, который пройдет в Териберке 3 июня.

6 мая в 15:00 в Доме культуры «Первомайский» (Мурманск) выступит клуб авторской песни «Пять углов» и творческие коллективы Дома культуры.