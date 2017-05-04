Благотворительный спектакль к Дню победы покажут в Мурманском драмтеатре

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — На малой сцене Мурманского областного драматического театра будет показан благотворительный спектакль «Не покидай меня». Показ состоится 5 мая в 19:00.
На спектакль приглашены ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, в том числе представители национально-культурных объединений Мурманской области.
«Не покидай меня» – это баллада о мужестве, героизме и любви. Автор, известный белорусский драматург Алексей Дударев, посвятил постановку женщинам на войне. В спектакле с болью, восхищением и чувством ужасающей несправедливости рассказывается о девчонках-разведчицах, которым предстояло выполнить особо важное задание. По окончании спектакля актеры, задействованные в постановке, встретятся со зрителями.