Определён подрядчик для реконструкции Мурманского Драмтеатра

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Управление капитального строительства Мурманской области определило подрядчика для реконструкции здания Мурманского областного драматического театра. Им станет ЗАО «МНК-ГРУПП». Согласно данным на сайте госзакупок, цена, предложенная компанией, соответствует максимальной цене контракта и составляет 643,197 млн рублей.
Подрядчик был определен комиссией 3 мая.
Напомним, что реконструкция Драмтеатра должна была завершиться к столетию Мурманска на средства из федерального бюджета. Однако позже финансирование было сокращено. Работы будут завершены не раньше 2019 года.