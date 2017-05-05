Творческие коллективы Северного флота подготовили праздничную программу в честь Дня Победы

05 Мая 2017 года, 12:50

СЕВЕРОМОРСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Драматический театр и Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота подготовили праздничную программу, посвященную Дню Победы.

«Выездная бригада ансамбля отправится на гастроли в Вологодскую область для поздравления военнослужащих Северного флота, дислоцированных в гарнизоне Кипелово. Также спланированы концерты для жителей Вологды. С 6 по 9 мая артисты ансамбля будут выступать ежедневно», - сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Уже состоялись несколько концертов творческого коллектива перед военнослужащими Североморского гарнизона. 30 апреля флотские артисты выступили в 1469 Военно-морском клиническом госпитале МО РФ, а 1 мая - в Доме офицеров Северного флота перед личным составом соединений ракетных, десантных, противолодочных кораблей.

6 мая в Североморске во Дворце культуры «Строитель» в 16:30 артисты Драматического театра Северного флота представят спектакль «Рядовые». 7 мая в 18:00 в Мурманске в Драмтеатре Северного флота состоится представление «Я близко, Я рядом, Я здесь!» 8 мая в 16:00 в клубе центра связи Северного флота пройдёт спектакль «Рядовые».