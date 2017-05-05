Концерт «Свет и радость мы приносим людям!» пройдет в ДК Кирова

МУРМАНСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» 7 мая в 15:00 приглашает мурманчан и гостей города на концерт «Свет и радость мы приносим людям!», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.
Танцевальный коллектив закрывает свой 39 творческий сезон концертной программой. Репертуар ансамбля насчитывает более 200 постановок: детские танцевальные картинки, номера «Золотого фонда хореографии», современные и народные танцы.
Зрителей ждет насыщенная концертная программа: артисты подарят хореографические композиции «Кольские самоцветы», «Брови», «Кострома», «Греческая сюита», «Вербунк», «Северные игры» и многие другие.