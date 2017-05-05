В Мурманске стартует V международный фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звезды»

05 Мая 2017 года, 17:24

МУРМАНСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 12 по 15 мая состоится V Международный фестиваль-конкурс семейного творчества «Полярные звезды».

В конкурсе примут участие семейно-творческие коллективы из Молдовы, Беларуси и Карелии, из Архангельской, Ленинградской, Вологодской и Челябинской областей, из Мурманска, Москвы, Омска, Твери, Санкт-Петербурга, Заозерска, Полярного, Снежногорска, Полярных Зорей, Кандалакши, Североморска, Мурмашей, Ревды и Ловозера.

Творческие делегации представят номера в номинациях «Хореография», «Вокал», «Театральный жанр», «Фольклор», «Цирк, эстрада, оригинальный жанр», «Инструментальная музыка» и «Декоративно-прикладное творчество».

В рамках мероприятия пройдут вечер знакомств «В кругу семьи», экскурсионные программы, клуб-лаборатория для специалистов культурно-досуговых учреждений, осуществляющих работу с семьёй, а также руководителей семейных клубов и семейно-творческих коллективов. Участники фестиваля-конкурса выступят на выездных концертах в Мурманске и Мурмашах.

13 мая в 12:00 в ДК Кирова начнутся конкурсные просмотры выступлений, 14 мая в 15:00 состоится гала-концерт, во время которого будут представлены лучшие хореографические, вокальные, театральные и инструментальные номера фестиваля.

15 мая Дворец культуры присоединится к Всероссийской акции «Добровольцы – детям». В 14:00 на площади перед ДК пройдет флеш-моб «Семья, где живет любовь». Ведущие проведут интерактивные игры и вместе с участниками фестиваля выстроятся в форме большого сердца. Завершением мероприятия станет запуск воздушных шаров, на которых каждый сможет написать признание в любви своей семье, родным и близким.