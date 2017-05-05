Подведены итоги областной выставки детского художественного творчества

05 Мая 2017 года, 17:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ — Подведены XI региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок»., сообщают в областном правительстве.

Жюри выставки оценило более 500 работ учащихся детских школ искусств и определило 99 лауреатов I, II, III степеней и 16 дипломантов выставки в трех возрастных группах и пяти номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Станковая живопись», «Графика», «Скульптура» и «Коллективная работа».

Юные художники в своих произведениях раскрывали настроения и характера героев художественных произведений известных русских и зарубежных писателей, кроме того, некоторые работы посвящены родному городу, окружающему миру и нашей северной природе. Обладателями гран-при стали воспитанницы детской художественной школы №1 поселка Никель за коллективную работу «Рябиновое настроение».

В экспозиции выставки детского художественного творчества «В мире красок» представлены работы учащихся в возрасте почти 30 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области. С экспозицией можно ознакомиться в Мурманском областном художественном музее до 28 мая.