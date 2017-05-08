Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Купи билет ветерану»

08 Мая 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В начале мая Мурманский областной театр кукол запустил акцию «Купи билет ветерану», в рамках которой любой мог купить билет для ветерана Великой Отечественной войны на театральный вечер «Жизнь как песня», посвященный творчеству Леонида Утесова.

Отдавая дань памяти и уважения к подвигу, совершенному ветеранами, сотрудники Росгвардии по Мурманской области приняли участие в акции и приобрели билеты на театральный вечер для ветеранов.

«Считаю, что участие в таких акциях, в очередной раз показывает важность заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. Наша самая главная задача сделать так, чтобы легендарный подвиг русского солдата не был забыт. А сохранение духа война – победителя, может быть привито нам только старшим поколением», – рассказывает начальник отдела кадров и взаимодействия со СМИ Управления Росгвардии по Мурманской области подполковник полиции Константин Перминов.

Все приобретенные билеты ветераны смогут получить бесплатно, придя на театральный вечер, который состоится 19 мая в 19.00.