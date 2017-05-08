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Жизнь в Мурманске


Сари
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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » Культура » Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Купи билет ветерану»
 
 
 
 
08 Мая 2017 года, 13:00

Сотрудники Росгвардии присоединились к акции «Купи билет ветерану»


МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В начале мая Мурманский областной театр кукол запустил акцию «Купи билет ветерану», в рамках которой любой мог купить билет для ветерана Великой Отечественной войны на театральный вечер «Жизнь как песня», посвященный творчеству Леонида Утесова.
Отдавая дань памяти и уважения к подвигу, совершенному ветеранами, сотрудники Росгвардии по Мурманской области приняли участие в акции и приобрели билеты на театральный вечер для ветеранов.
«Считаю, что участие в таких акциях, в очередной раз показывает важность заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. Наша самая главная задача сделать так, чтобы легендарный подвиг русского солдата не был забыт. А сохранение духа война – победителя, может быть привито нам только старшим поколением», – рассказывает начальник отдела кадров и взаимодействия со СМИ Управления Росгвардии по Мурманской области подполковник полиции Константин Перминов.
Все приобретенные билеты ветераны смогут получить бесплатно, придя на театральный вечер, который состоится 19 мая в 19.00.

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