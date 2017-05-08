Финал конкурса «Поющий Мурман» пройдет в Апатитах

08 Мая 2017 года, 13:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – С февраля по апрель в Мурманской области проходили отборочные туры областного конкурса вокального искусства «Поющий Мурман», в которых выступили 126 солистов и 71 вокально-хоровой коллектив академического, народного и эстрадного жанров из региона.

13 мая в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В. К. состоится финал конкурса, в котором примут участие вокальные самодеятельные коллективы и солисты культурно-досуговых учреждений из ЗАТО Островной, Североморск, Заозерск, Видяево, городов Мурманск, Полярные Зори, Снежногорск, Кандалакша, Кировск, Ковдор, Мончегорск, Апатиты, Полярный, Гаджиево, поселков Молочный, Мурмаши и Зеленоборский.

В 12:00 начнутся конкурсные прослушивания участников. Артисты продемонстрируют уровень исполнительского мастерства в номинациях «Народный вокал», «Академический вокал» и «Эстрадный вокал» в разных возрастных категориях.

В 18:00 состоится торжественная церемония награждения участников и победителей областного конкурса «Поющий Мурман» специальными дипломами, дипломами I, II, III степени и Гран-при конкурса.